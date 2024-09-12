نيكاي الياباني يرتفع وينهي تراجعات 7 جلسات متتالية

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الخميس لينهي سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدعوماً بتحسن ثقة المستثمرين وسط مكاسب وول ستريت وضعف الين.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعاً 3.4 بالمئة عند 36833.27 نقطة وسط عمليات شراء واسعة النطاق. كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 2.4 بالمئة عند 2592.5 نقطة.

وتراجع الين بعد أن سجل أعلى مستوى مقابل الدولار هذا العام في الجلسة السابقة.

وقال هيروشي ناميوكا كبير المحللين لدى تي اند دي لإدارة الأصول «بسبب تأثير تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (الأمريكي)، نشهد اتجاهاً هبوطياً للين. ويبدو أن هذا يساهم في تحركات إيجابية للأسهم اليابانية».

وفي دفعة للدولار أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر أمس الأربعاء إلى بعض الثبات في التضخم، مما سحق الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم شركات التصدير، التي تميل إلى الاستفادة من ضعف العملة المحلية.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، صعد مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يشمل أسهم شركات صناعة السيارات، 2.4 بالمئة، وكان من بين أفضل القطاعات أداءً.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.8 بالمئة وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 6.3 بالمئة ليتصدر مكاسب القطاع.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأمريكية في الارتفاع لتمنح المؤشر نيكاي أكبر دفعة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية على ارتفاع أمس الأربعاء، بدعم من المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 4.8 بالمئة، في حين قفز سهم أدفانتست 9.2 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو ثمانية بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 3.8 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 222 سهماً وانخفضت ثلاثة أسهم.

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