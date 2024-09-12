2.7 % نمو الاقتصاد العالمي 2024

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يكون النمو العالمي خلال العام الجاري بنسبة 2.7%، وهو أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية من توقعاتها السابقة في شهر يونيو، كما رفعت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 2.1% سابقاً.

وأشارت الوكالة في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن دورة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والتي على وشك أن تبدأ ستكون معتدلة وبطيئة مقارنة بدورات خفض أسعار الفائدة السابقة، التي قام بها البنك المركزي الأمريكي، لأن التضخم في قطاع الخدمات مرتفع للغاية،

لكن «فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5% في عام 2025، مع انخفاض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% في العام المقبل، بسبب ضعف الاستهلاك، وأضافت أن تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو سيكون ضئيلاً.

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