4 تريليونات دولار قيمة «أبل» المتوقعة 2025

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تتوقع مؤسسة «ويدبوش سكيورتيز» وصول القيمة السوقية لشركة «أبل» إلى 4 تريليونات دولار في العام المقبل بدعم من طرح هاتف «آيفون 16». ورفع المحلل دان إيفز لدى «ويدبوش سكيورتيز» السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 300 دولار من 285 دولاراً، أي بارتفاع 38% عن المستويات الحالية.

وأغلق سهم صانعة الآيفون تعاملات وول ستريت أول من أمس منخفضاً 0.36% عند 220.11 دولاراً للسهم، واستقر في تداولات ما قبل الافتتاح عند 220.13 دولاراً.

ويرى دان إيفز أن «آيفون 16» سيكون أنجح إطلاق لـ«آيفون» في تاريخ الشركة بفضل ميزاته التي تركز على الذكاء الاصطناعي «أبل إنتلجنس»، ويتوقع أن يساعد الطلب المكبوت بين مستخدمي الآيفون الذين يحتاجون إلى هاتف جديد في النهاية إلى زيادة مبيعات «آيفون 16» إلى 240 مليون وحدة في 2025.

أما في الصين، فمن المتوقع أن تسجل «أبل» نجاحاً مع «آيفون 16» لأنه من المرجح أن تتعاون مع «بايدو» لإنشاء نموذج لغوي كبير لتغذية مزايا «أبل إنتلجنس».

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