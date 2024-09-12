مؤسس «أوراكل» يضيف 14 مليار دولار لثروته في يوم واحد

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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سجل صافي ثروة مؤسس شركة «أوراكل» لاري إليسون أكبر صعود على الإطلاق أول من أمس، بعد أن أشارت نتائج أعمال شركة البرمجيات العملاقة إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي يعزز أعمال الحوسبة السحابية.

وتخطى إليسون (80 عاماً) مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، ليصبح خامس أغنى شخص في العالم بصافي ثروة 168 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتعد الزيادة البالغة 14.1 مليار دولار في ثروته هي الأكبر ليوم واحد منذ أن بدأت بلومبرغ في تتبع ثروته في مارس 2012.

وأعلنت الشركة، عن تحقيقها أرباح وحجوزات تجاوزت التقديرات، وقالت إنها تركز على توسيع أعمال البنية التحتية السحابية لتأجير طاقة الحوسبة والتخزين للتنافس مع «أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابت».

أعلنت «أوراكل» أيضاً عن اتفاقية هذا الأسبوع لإتاحة قاعدة بياناتها التي تحمل الاسم نفسه على سحابة «أمازون ويب سرفيسز». ارتفع صافي ثروة إليسون بنحو 45 مليار دولار هذا العام، ليأتي بعد مؤسس «ميتا بلاتفورمز» مارك زوكربيرغ، وجنسن هوانغ من «إنفيديا»، وفقاً لقائمة بلومبرغ لأغنى 500 شخص في العالم.

ويتكون جزء كبير من ثروة إليسون من أسهم «أوراكل»، إلى جانب حصته البالغة 10 مليارات دولار تقريباً في شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا».

كما أنه سيضيف شركة «باراماونت غلوبال»، الشركة الأم لشبكة «CBS»، إلى حيازاته. يدعم إليسون اقتراح ابنه ديفيد بشراء شركة «ناشونال أميوزمنتس» التابعة لـ«رد ستونز» مقابل 8 مليارات دولار والسيطرة على «باراماونت».

سيمتلك إليسون الأكبر سناً 77.5 % من «ناشونال أميوزمنتس» بعد الصفقة.

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