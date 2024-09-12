أرباح مالكة «زارا» ترتفع 10 % في النصف الأول وتتجاوز 3 مليارات دولار

المصدر: (مدريد - وكالات)

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ارتفع صافي ربح شركة إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا بنسبة 10.1 % خلال النصف الأول، ليسجل 2.8 مليار يورو (3.1 مليارات دولار).

ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7.2 % خلال النصف الأول ليصل إلى 18.06 مليار يورو (19.9 مليار دولار)، مقارنة مع 16.85 مليار يورو (18.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وذكرت المجموعة أن نمو المبيعات جاء بدعم من الإقبال على مجموعات الربيع والصيف.

لكن وتيرة نمو المبيعات كانت أبطأ من تلك المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2023، عندما نمت بنسبة 13.5 %.

وأضافت المجموعة الإسبانية أن مجموعات الخريف والشتاء حظيت أيضاً بإقبال كبير، حيث زادت مبيعات المتاجر وعبر الإنترنت بالعملة الثابتة بين 1 أغسطس الماضي و8 سبتمبر الجاري بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. تمتلك إنديتكس علامات الأزياء التجارية زارا وستراديفيرس وبيرشكا وماسيمو دوتي وبول آند بير. وتواجه متاجر الأزياء التقليدية منافسة شرسة من منصات التسوق منخفضة التكلفة مثل شركة «شي إن» الصينية المنافسة وشركة «بريمارك» الأيرلندية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوسكار جارسيا ماسيراس: لدينا ثقة كاملة في قدرتنا على تنمية هذا العمل، ويرجع ذلك أساسًا إلى النموذج الفريد، مضيفًا أن قوة الشركة في المبيعات عبر الإنترنت ترجع في جزء كبير منها إلى الدعم التشغيلي للمتاجر.

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