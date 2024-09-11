تقلبات قوية في وول ستريت .. وداو جونز يفقد 650 نقطة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تشهد الأسهم الأمريكية تراجعات كبيرة مع قيام المستثمرين باستيعاب أحدث تقارير التضخم الذي سجل 2.5% في أغسطس، فيما يحاول ناسداك التماسك بدعم استغلال المتداولين الفرص في أسهم التكنولوجيا

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع تزايد حالة الغموض بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد أحدث بيانات التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 1.5%، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.70 بالمئة.

هذا وارتفعت أسهم شركتي إنفيديا وآبل بأكثر من 2% و1% على التوالي، وتسببت أسهم يونايتد هيلث جروب وجولدمان ساكس وأمجين في انخفاض مؤشر داو جونز.

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