الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.26 بالمئة خلال التداولات. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابياً.

وتلقى المؤشر دعماً من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.

كما ارتفع داكس الألماني 0.41% وكاك الفرنسي 0.28% وفوتسي البريطاني 0.04% وفوتسي الإيطالي 0.19%.

وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضاً بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.

وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.04 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.

وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.

وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة، بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية إنها ستقلص عدد الوظائف، وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أمريكا الشمالية.

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