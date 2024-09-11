أسعار النفط تنتعش.. وبرنت فوق 70 دولاراً مجدداً

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء وعوضت بعض خسائر الجلسة الماضية، إذ تغلب القلق بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل إمدادات الخام الأمريكية على المخاوف حيال الطلب العالمي.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 70.23 دولاراً للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.10 دولاراً للبرميل بزيادة 35 سنتاً أو 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو ثلاثة دولارات الثلاثاء مع تسجيل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب للعامين الحالي والمقبل.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: «انتعشت السوق تلقائياً، إذ كان انخفاض يوم الثلاثاء كبيراً»، مضيفاً إن مخاوف تعطل الإمدادات بسبب فرانسين قدمت الدعم أيضاً.

وأضاف: «ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط النزولي في الأمد القريب مع شعور المستثمرين بالقلق بشأن تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة».

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية فرنسين تحولت إلى إعصار مما دفع سكان لويزيانا إلى الفرار إلى المناطق البعيدة عن الساحل وأجبر شركات النفط والغاز على تعليق الإنتاج.

وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يومياً في 2024 انخفاضاً من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يومياً.

وخفضت أوبك أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يومياً من 1.78 مليون برميل يومياً.

لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعماً من بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

ونقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 2.793 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، بينما هبطت مخزونات البنزين 513 ألف برميل.

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