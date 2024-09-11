أسعار الذهب تستقر عند 2500 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، أمس، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم، والتي قد تؤثر على حجم خفض متوقع في سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وخلال التداولات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2501.66 دولار للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2530.60 دولاراً.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2‭‭‭ ‬‬‬ بالمئة على أساس شهري في أغسطس وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وقال يب جون رونج كبير محللي السوق لدى آي.جي «من المتوقع أن تعكس بيانات التضخم المزيد من التباطؤ، وتمنح الضوء الأخضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة... ومع عدم حدوث أي مفاجآت كبيرة في البيانات، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد فوق مستوى 2500 دولار. ونتوقع أن تلامس أسعار الذهب مستوى 2660 دولاراً في الأشهر المقبلة».

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالاً بنسبة 73 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر ، واحتمالاً يبلغ 27 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.36 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.70 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 957.22 دولاراً.

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