طلب قياسي على السندات الإيطالية

المصدر: روما - د ب أ

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بلغ حجم الاكتتاب في الطرح الأخير للسندات الإيطالية أجل 30 عاماً أكثر من 130 مليار يورو (143 مليار دولار) مع إقبال المستثمرين على شراء السندات ذات العائد المرتفع قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث تتوقع الأسواق إقرار خفض جديد للفائدة الأوروبية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الخزانة الإيطالية باعت سندات يحل أجل سدادها في أكتوبر 2054 بقيمة 8 مليارات يورو، حيث بلغ العائد 13 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات المماثلة، مشيرة إلى أن حجم الاكتتاب تجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله على طرح السندات الإيطالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، عندما تحرك البنك المركزي الأوروبي بنشاط لشراء سندات إيطاليا لدعم اقتصادها.

وتراجع العائد على السندات الإيطالية خلال الشهور الأخيرة في الوقت، الذي بدأ فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع إقرار خفض جديد يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5 %، وتراهن أسواق المال على 6 تخفيضات إضافية للفائدة الأوروبي بنهاية العام المقبل، مع اقتراب معدل التضخم من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 % سنوياً.

وقال سيمون وايت، المحلل الاقتصادي في مؤسسة إم.إل.أي.في: «رأينا للتو اكتتاباً قياسياً قيمته 130 مليار يورو في سندات إيطالية أجل 30 عاماً. يرتبط ذلك بوضوح بتأثير الأواني المستطرقة لما يحدث من اضطرابات سياسية واقتصادية في فرنسا. وتراجع الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والسندات الفرنسية إلى 70 نقطة أساس، وهو أقل مستوى له منذ ما قبل أزمة الديون في منطقة اليورو».

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