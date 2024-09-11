خسائر الأسهم تطيح بـ 3 مليارديرات من نادي أصحاب الثروات

المصدر: (دبي - وكالات)

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خرج 3 مليارديرات من عضوية نادي أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ100 مليار دولار الأسبوع الماضي، وسط خسائر حادة لأسهم الشركات. وعلى مدار 4 أيام، خسر النادي 3 أشخاص، ليتراجع عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثروات كل منهم 100 مليار دولار إلى 12 شخصاً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

والمليارديرات الثلاثة هم: رئيس «إنفيديا» جين سون هوانغ، ورئيس «ديل» مايكل ديل، والملياردير الهندي غوتام أداني، رئيس ومؤسس مجموعة أداني. وانخفضت ثروة هوانغ من مستويات 105 مليارات إلى 90.5 مليار دولار، على مدار 4 جلسات الأسبوع الماضي، ليتراجع من المرتبة الـ18 إلى المركز الـ14 بقائمة بلومبرغ لأثرياء العالم.

وجاء تراجع هوانغ وسط خسائر أسهم إنفيديا بنحو 14 % الأسبوع الماضي. ومع ذلك بلغت مكاسب ثروة هوانغ منذ بداية العام الجاري مستويات 46 مليار دولار. أما بالنسبة لثروة غوتام أداني، فتراجعت من مستويات 102 مليار إلى 99.6 مليار دولار بحلول نهاية جلسة الجمعة. وفيما يتعلق بثروة ديل، فكبدته تراجعات الأسبوع الماضي خسائر بمقدار 10 مليارات دولار، لتنخفض ثروته إلى 96.3 مليار دولار.

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