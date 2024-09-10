أسعار النفط دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب للمرة الثانية في شهرين.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، بتراجع نحو 4%.

وتتوقع أوبك الآن نمو الطلب بنحو مليوني برميل يوميا في 2024، وهو ما يقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وتتوقع مجموعة منتجي النفط نمو الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو ما يقل بنحو 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات الأصلية.

كانت أوبك خفضت توقعاتها للطلب في أغسطس بسبب ضعف الاستهلاك في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتخيم المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على سوق النفط منذ أشهر. ومن المتوقع أيضا أن تزيد أوبك+ الإنتاج في ديسمبر، حيث توقع مورجان ستانلي ومحللون آخرون في السوق فائضا في عام 2025.

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع سيطرة المشاعر الهبوطية، حيث سجل الخام الأمريكي وخام برنت القياسي العالمي أسوأ أسابيعهما منذ أكتوبر 2023.

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