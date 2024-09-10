أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط مجدداً بنحو 100 ألف برميل

المصدر: لندن - رويترز

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خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 تماشياً مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل في ثاني تعديل بالخفض من المجموعة.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.03 مليون برميل يومياً في عام 2024 انخفاضاً من نمو قدره 2.11 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي.

وهناك انقسام أكبر من المعتاد بين الجهات المصدرة لتوقعات النفط بشأن قوة نمو الطلب على الخام في 2024. ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول الصين ووتيرة انتقال العالم إلى وقود نظيف.

ولا تزال توقعات أوبك هي الأعلى بين تقديرات قطاع النفط رغم الخفض.

وقالت أوبك في التقرير «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوماً على نحو جيد».

وأضافت «ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والانتشار المتزايد للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل».

وخفضت أوبك أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يومياً من 1.78 مليون برميل يومياً.

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