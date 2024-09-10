أبل تكشف عن «آيفون 16» وهواوي ترد بـ «ثلاثي الطي».. والطرح 20 سبتمبر

المصدر: ​دبي - محمود حسن

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بعد ساعات من طرح آيفون 16، كشفت هواوي عن أول هاتف محمول قابل للطي ثلاث طيات في العالم، بسعر 2800 دولار إلى 3300 دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف هواتف «آيفون 16».

وصدر هاتف هواوي «ميت إكس.تي» باللونين الأحمر والأسود، وشاشة مقاسها 10.2 بوصات، وبسمك 3.6 مليمترات، وقالت الشركة إنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم، إلى جانب التصميم المختلف لمنصة الكاميرا الخلفية للهاتف والتي تصل إلى 50 ميغابكسل.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة هواوي أنها تلقت أكثر من 3.7 ملايين طلب مسبق لهاتفها ثلاثي الطيات على شكل حرف زد.

الطلب المسبق للهاتف متاح الآن فيما من المقرر بيعه في المتاجر بداية من 20 سبتمبر الجاري وهو اليوم نفسه الذي سيشهد البدء ببيع هاتف أبل آيفون 16.

ويؤكد ذلك قدرة هواوي على تجاوز العقوبات الأمريكية، ويعزز موقفها في مواجهة أبل في الصين، حيث يتوق المستهلكون للحصول على المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي، وهم على استعداد لتحمل تكلفتها المالية.

وتمتلك هواوي بالفعل هواتف قابلة للطي مرتين ضمن منتجاتها، وساعدتها مبيعاتها القوية في الصين على التفوق على سامسونج إلكترونيكس هذا العام كأكبر بائع لهذه الهواتف على مستوى العالم.

أبل

هذا وكشفت شركة أبل الأمريكية النقاب عن إصدارها الجديد آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ساعات من بدء منافستها الصينية هواوي في تلقي الطلبات على منتجها الجديد ثلاثي الطيات.

وتتسابق أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، ومن المتوقع أن تصبح الهواتف إحدى أهم ساحات المنافسة. وتراهن أبل على أن ميزة الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين إلى ترقية هواتفهم وسط تباطؤ مبيعات آيفون.

سيتم استخدام أبل إنتليجنس، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، لتحسين المساعد الشخصي، بالإضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

وستتوفر نسخة تجريبية من أبل إنتليجنس الشهر المقبل باللغة الإنجليزية، كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة. وسيكون البرنامج متاحاً بإصدارات محلية أخرى من اللغة الإنجليزية في ديسمبر، في حين ستتاح إصدارات باللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية العام المقبل.

وتأتي هذه الفئة من الهواتف بقياسين 6.1 بوصات لآيفون 16، و6.7 بوصات لآيفون 16 بلس، وكلاهما من نوع OLED.

وسيستخدم آيفون 16 الشريحة إيه 18 الجديدة وستكون خلفيته من الألمنيوم، كما أنه سيكون مزوداً بزر جديد يمكن استخدامه للتحكم في الكاميرا.

تبدأ تحسينات الكاميرا مع آلية جديدة تطلق عليها «أبل» اسم «كاميرا الدمج» مع دقة 48 ميغابكسل، وهذا يتيح لها الوصول إلى 4 أوضاع تصوير جديدة تتنوع بين الوضع الواسع للغاية والوضع القياسي ووضع التقريب ثم وضع «الماكرو» المميز، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والمعالج الجديد المستخدم في الهاتف.

وسيبدأ سعر آيفون من 799 دولاراً وآيفون 16 بلس من 899 دولاراً.

وكشفت أبل أيضاً عن نسخ آيفون 16 برو وآيفون برو ماكس بأسعار تبدأ من 999 دولاراً و1199 دولاراً على الترتيب.

وأطلقت الشركة أولاً ساعاتها المتصلة الجديدة «أبل ووتش» القادرة على رصد انقطاع التنفس أثناء النوم، وسماعاتها اللاسلكية الجديدة «اير بودز» التي سيتضمن بعضها أدوات مساعدة للسمع.

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