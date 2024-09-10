تباطؤ معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى منذ يناير 2024

المصدر: لندن - وكالات

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تباطأ معدل البطالة في بريطانيا خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو مسجلاً 4.1%، ومقابل 4.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

ويعد معدل البطالة المسجل في بريطانيا على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي هو أقل مستوى منذ الربع السنوي المنتهي في يناير 2024.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة مستويات 74.8% بزيادة 0.5% عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة لتلك الفترة.

في الوقت نفسه، كان هناك 857 ألف وظيفة شاغرة على مدار الفترة من يونيو وحتى أغسطس ما يشكل تراجعاً بمقدار 42 ألف وظيفة عن الربع المنتهي في مايو.

وارتفع متوسط الأجور العادية المعدلة وفقاً لمعدل التضخم 2.2% في فترة الربع سنوي المنتهي في يوليو على أساس سنوي. أما متوسط الأجور التي لا تأخذ في الاعتبار المكافآت فقفزت بنسبة 5.1%.

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