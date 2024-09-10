المؤشر نيكاي الياباني يتراجع للجلسة السادسة قبل بيانات أمريكية

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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هبط المؤشر نيكاي الياباني للجلسة السادسة على التوالي، الثلاثاء، وسط حذر بين المستثمرين قبل تقرير التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية الشهر الجاري.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 0.16 بالمئة إلى 36159.16 نقطة، وذلك بعد أن ارتفع بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعراً بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.35 بالمئة إلى 2576.54 نقطة، في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.59 بالمئة، فيما خسرت شركة تيرومو لصناعة المعدات الطبية 3.19 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا مع ارتفاع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.53 بالمئة في مكاسب هي الأكبر على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1.96 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفعت أسهم 86 منها وانخفضت أسهم 138، واستقر سهم واحد.

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