صناديق «بتكوين» تسجل أطول سلسلة تخارجات بـ 1.2 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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سجلت صناديق «بتكوين» المتداولة في الولايات المتحدة أطول سلسلة من صافي تدفقات الاستثمارات الخارجة اليومية منذ طرحها في مطلع هذا العام، ضمن موجة تخارج أوسع نطاقاً من الأصول مرتفعة المخاطر خلال فترة صعبة على الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي ما سحبه المستثمرون من المجموعة التي تضم 12 صندوقاً متداولاً نحو 1.2 مليار دولار خلال الأيام الثمانية المنتهية في 6 سبتمبر، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». ويأتي ذلك وسط فترة تشهد فيها أسعار الأسهم والسلع الأولية تقلباً بسبب مخاوف النمو الاقتصادي.

ويُلقي تفاوت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، وكذلك الضغوط الانكماشية في الصين بظلالهما على المتداولين، فيما تعصف حالة ضبابية بسوق العملات المشفرة، التي باتت اتجاهاتها ترتبط بشكل وثيق بتحركات الأسهم، بناءً على ارتفاع معامل الارتباط بين الاثنين في الأجل القصير.

وواجهت «بتكوين» تحديات منذ بداية سبتمبر، حيث تراجع سعرها بنحو 7%، إلا أن الأصل الرقمي الأكبر في العالم حقق مكاسب طفيفة خلال نهاية الأسبوع، وارتفع سعر «بتكوين» بنحو 1% إلى 54870 دولاراً خلال التداولات.

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