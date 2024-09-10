«غوغل» تواجه محاكمة جديدة تتعلق بمكافحة الاحتكار

المصدر: (فرجينيا - أ.ب)

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بعد مرور شهر على إعلان قاضٍ أمريكي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة «غوغل» في «احتكار غير قانوني»، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى، تتعلق بمكافحة الاحتكار، وتهدد بتفكيك الشركة، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها. تزعم وزارة العدل الأمريكية، وعدة ولايات، أن «غوغل» تورط في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتزعم الحكومة الأمريكية في أوراق قدمتها لمحكمة، أن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع، تمكن «غوغل» من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتاً على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

تقول «غوغل» إن القضية تستند إلى «إنترنت الأمس»، عندما كانت الحواسيب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول «يو آر إل». ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي، مثل «تيك توك»، أو خدمات بث مقاطع الفيديو، مثل «بيكوك»، للوصول إلى الجمهور.

وأعلن قاضٍ في مقاطعة كولومبيا، أن محرك البحث «غوغل» يشكل احتكاراً مستمراً، بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي يدفعها سنوياً لشركات مثل «آبل»، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيس للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.

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