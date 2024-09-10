مالكة «WeTransfer» تسرّح 75 % من موظفيها

المصدر: (روما - وكالات)

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أكد لوكا فيراري الرئيس التنفيذي لشركة Bending Spoons الإيطالية لتطوير التطبيقات، أن الشركة ستسرّح 75 % من موظفي منصة مشاركة الملفات WeTransfer. وقال فيراري «لن أكون أكثر تحديداً في هذه المرحلة، لأن تسريح العمال لم يتم تحديده بالكامل بعد». وأجرت شركة التطبيقات التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، خامس عملية استحواذ لها هذا العام، عندما اشترت WeTransfer في يوليو.

جمعت Bending Spoons في فبراير، 155 مليون دولار، من خلال زيادة رأس المال، ما رفع قيمة الشركة إلى 2.55 مليار دولار. وقالت الشركة المالكة لشركة WeTransfer، التي تأسست عام 2009 في هولندا، إنها سعت إلى طرح عام أولي في أمستردام، بتقييم مستهدف يصل إلى 716 مليون يورو في عام 2022، لكن الخطة ألغيت بسبب تقلبات السوق، كما قالت في ذلك الوقت.

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