عروض مزيفة تستهدف جمهور «أيفون 16»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ مجرمو الإنترنت استغلال الحماس المحيط بـ«أيفون 16» من خلال عمليات خداع تستهدف الجمهور، حيث اكتشف باحثو كاسبرسكي أن مصادر التهديد تغري المستخدمين بتزييف الطلبات المسبقة، وعروض المشترين الأوائل، والدعم الفني، وكل ذلك عبر مواقع إلكترونية مقنعة لا تسبب سوى الخسائر المالية.

الخصومات

إحدى عمليات الاحتيال الشائعة التي يستخدمها الجناة هي تقديم فرصة لأول المستخدمين لطلب أحدث إصدار من هواتف أيفون مسبقاً بخصم يبلغ 40% تقريباً. ويتم توجيه الضحايا لموقع إلكتروني أنيق يعرض هواتف أيفون الجديدة ويغريهم بأن «يكونوا ضمن أوائل من يستمتعون بالتكنولوجيا المتطورة». لكن وبمجرد النقر فوق الرابط، يُطلب من الضحايا إدخال معلومات الفوترة والشحن الخاصة بهم، مع خيار للدفع بواسطة تطبيق PayPal. يتم إنشاء فاتورة مزيفة عند النقر فوق «إضافة لسلة التسوق» أو «شراء»، مع الأخذ في الاعتبار الضريبة والشحن، بل تقديم «شحن مجاني» للطلبات التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار.

بمجرد تأكيد الدفع، يدرك الضحايا سريعاً أن أموالهم قد اختفت من حساباتهم بدون استلام هاتف «أيفون 16». والأسوأ هو وقوع المعلومات الشخصية للضحايا في أيدي المحتالين، والذين قد يبيعونها على الإنترنت المظلم.

تحديث الهاتف

واكتشف خبراء كاسبرسكي أيضاً عرضاً مزيفاً للحصول على الدعم الفني لهاتف iPhone من أجل تحديثه. كما يزعم الموقع الإلكتروني المزيف أنه يوجّه المستخدمين لصفحة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن فقدان الهاتف أو سرقته، وصفحة أخرى لمساعدتهم على العثور على أجهزتهم. وأخيراً، ثمة خيار يمكّن الضحايا من الوصول لخدمة الصيانة. في المقابل، كل ما تطلبه الصفحة من الضحايا هو تسجيل الدخول بواسطة حساب Apple ID الخاص بهم.

«آبل أي دي»

قد لا يبدو ملء خانة واحدة فقط لبيانات الاعتماد أمراً خطيراً، إلا أن مستخدمي منتجات أبل يدركون أنه إذا قام شخص ما بسرقة حساب Apple ID الخاص بهم، فهو يتملك بذلك مقاليد التحكم بأجهزتهم. إذ يمكن للمحتالين الوصول للتفاصيل الشخصية مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والمزيد، وبيعها على الإنترنت المظلم. ويمكنهم التسلل لحساب iCloud الخاص بهم، والوصول لصورهم، ومستنداتهم، والنسخ الاحتياطية لأجهزتهم. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم إجراء عمليات شراء غير مصرح بها بواسطة حسابات Apple ID، وعرض رصيد حسابات الضحايا، وسرقة الأموال من محفظة Apple Wallet الخاصة بهم. والأسوأ أنهم يستطيعون إغلاق أجهزة الضحايا والمطالبة بفدية.

استغلال الحماسة

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي: «كما هو الحال مع معظم الإصدارات التكنولوجية الجديدة، فقد أثار إطلاق هاتف iPhone 16 حماسةً هائلةً. ويسارع المجرمون السيبرانيون لاستغلال هذه الضجة، ولذلك يجب أن يكون المستهلكون أكثر يقظةً وحذراً في أوقات كهذه بالتحديد. عند إجراء عمليات شراء جديدة، يجب الالتزام بالقنوات الرسمية، والتشكك بشأن الصفقات التي تبدو أفضل من أن يتم تصديقها، والتحقق دائماً من الروابط قبل مشاركة أي معلومات شخصية. ويعتمد المخادعون على قلة حذر المعجبين المتحمسين، ولذلك تُعد اليقظة ضرورية للغاية».

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