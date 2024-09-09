2.7 مليون طلب شراء مسبق لهاتف «هواوي ميت إكس تي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «هواوي» الصينية، عن أن هاتفها الأحدث ثلاثي الطي «هواوي ميت إكس تي» Mate XT، حصل على 2.7 مليون طلب شراء مسبق.

وأوضحت هواوي أن هاتفها القابل للطي، سيتم طرحه رسمياً في الأسواق يوم 20 سبتمبر، ما سيُدخله في مواجهة ومنافسة مباشرة مع شركة «أبل» الأمريكية، التي تستعد لإطلاق هواتفها «آيفون 16» في توقيت مقارب، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وتسعى «أبل» إلى العودة والدخول في قائمة المراكز الخمسة الأولى لأكثر بائعي الهواتف الذكية في الصين، بعدما خرجت منها في الربع الثاني للعام، لصالح شركات محلية.

وفي المقابل، تأمل «هواوي» في الاستفادة من عدم دخول «أبل» بعد إلى سوق الهواتف القابلة للطي لزيادة شعبية هواتفها.

وكانت هواوي أعلنت في وقت سابق، أنها ستطلق منتجاً تاريخياً بعد ساعات من إطلاق أبل لأحدث منتجاتها، من غير الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها الليلة، قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن «المنتج الرائد والمبتكر والمثير للاضطراب، موجود هنا».

وقال يو: «هذا منتج تاريخي، فكر فيه آخرون، ولكن لا يمكنهم صنعه».

وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار «حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز