أسهم أوروبا تنتعش بعد أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.70% خلال التداولات، وذلك بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2023.

وتقدمت جميع البورصات الأوروبية، حيث ارتفع داكس الألماني 0.62% وفوتسي البريطاني 0.60% وكاك الفرنسي 0.63%.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

كما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، والمتوقع على نطاق واسع خفضها 25 نقطة أساس.

وتلقى المؤشر القياسي دعما من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بواحد في المئة.

وكان مؤشر قطاع السفر والترفيه الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وزاد 1.3 بالمئة.

وتراجع سهم أديداس إيه.جي ثلاثة بالمئة بعدما خفض بنك باركليز توصيته للسهم.

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