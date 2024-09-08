100 % رسوماً جمركية.. ترامب يتعهد بجعل التحول عن استخدام الدولار مكلفاً

المصدر: ويسكونسن - وكالات

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تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بجعل التحول عن استخدام الدولار عالي الكُلفة للدول التي تتخذ هذه الخطوة، مضيفاً بنداً جديداً إلى برنامجه الخاص بالرسوم الجمركية.

وقال خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: «تترك الدولار، إذن لن تتبادل تجارياً مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعرفة بنسبة 100 % على سلعك».

يأتي هذا التصريح بعد أشهر من المناقشات بين ترامب ومستشاريه الاقتصاديين بشأن طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر سابقاً لوكالة «بلومبرغ نيوز» أن الخيارات تشمل فرض ضوابط للتصدير، ورسوم التلاعب بالعملة، والتعرفات الجمركية.

واعتبر ترامب، الذي تبنى منذ فترة طويلة سياسات التجارة الحمائية، أن الدولار كان تحت حصار كبير لمدة 8 سنوات. وناقشت الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا التخلي عن الدولار في قمة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، يريد ترامب أن يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمي، وهو التعهد الذي جدده في التجمع الانتخابي الأخير.

وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السيارات الصينية المصنوعة في المكسيك، وهي ضعف الضريبة التي قال في وقت سابق إنه سيفرضها على السيارات المصنوعة.

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