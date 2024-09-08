الصين نحو فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل، أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي، في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية، في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت اللجنة إن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي، إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات، حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

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