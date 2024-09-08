صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر تخارج في 12 أسبوعاً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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شهدت صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، أكبر تخارج أسبوعية لها في 12 أسبوعاً، مدفوعة بقلق المستثمرين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية في انتظار بيانات سوق العمل الحاسمة.

ووفقاً للبيانات، تخلص المستثمرون من صافي 11.73 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، مسجلين رابع تخارج أسبوعي في خمسة أسابيع.

وبحسب القطاعات، سجلت صناديق الأسهم الأمريكية الكبيرة صافي بيع أسبوعي بلغ 4.28 مليارات دولار، وهو الأكبر في ثلاثة أسابيع. كما سجلت صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعددة رؤوس أموال تخارج، بقيمة 1.77 مليار دولار، و1.34 مليار دولار، و667 مليون دولار، على التوالي.

واجه قطاع التكنولوجيا مبيعات صافية بقيمة 879 مليون دولار، وهي أكبر تخارج أسبوعي في ستة أسابيع. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون صناديق القطاع المالي للأسبوع الرابع على التوالي، بقيمة حوالي 418 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، وجه المستثمرون استثمارات صافية بقيمة 45.81 مليار دولار إلى صناديق سوق المال الأمريكية الآمنة، مما مدد مشترياتهم للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت صناديق السندات الأمريكية تدفقات داخلة للأسبوع الرابع عشر على التوالي، مسجلة 2.23 مليار دولار على أساس صاف.

وشهدت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل، والدخل الثابت المحلي الخاضع للضريبة العامة، وصناديق الديون البلدية الأمريكية عمليات شراء كبيرة، بقيمة حوالي 3.28 مليارات دولار، و2.03 مليار دولار، و963 مليون دولار، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة الأجل إلى المتوسطة صافي بيع بقيمة 5.53 مليارات دولار، وهو ما يعكس تدفقات صافية بقيمة 4.84 مليارات دولار في الأسبوع السابق.

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