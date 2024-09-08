كيف يبدو مستقبل مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة؟

المصدر: بروك ماسترز

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على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدث ضغط المستثمرين تغييرات واضحة في الشركات العامة الكبرى في الولايات المتحدة. وأصبحت التعهدات بمعالجة عدم المساواة ودعم القوى العاملة المتنوعة شائعة بدرجة كبيرة.

ووفقاً لبيانات «إم إس سي آي»، فإن ما يقرب من 80% من الشركات الكبرى تفصح عن انبعاثات الكربون الخاصة بها، ويسعى العديد منها بنشاط إلى خفض العبوات والنفايات الأخرى. كما وعد البعض بالوصول إلى الصفر الصافي على المدى البعيد.

وفي الولايات المتحدة، تم دفع العديد من هذه الإجراءات، أو على الأقل تشجيعها، من خلال ضغوط المستثمرين. تحدث مديرو الأصول الكبار بصراحة عن أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وغالباً ما دعموا خطابهم بالتصويت لصالح مقترحات بالوكالة تركز على تغير المناخ وعدم المساواة.

في عام 2021، دعمت أكبر شركتين لإدارة الأموال في العالم بلاك روك وفانغارد أكثر من 46% من المقترحات البيئية والاجتماعية، قائلين إنها كانت في مصلحة المستثمرين. بلغ الدعم الإجمالي لأسئلة «البيئة والمجتمع» مستوى قياسياً عند 33 %، وكانت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة في حالة نشاط.

وبعد مرور أربع سنوات، تبدو الصورة مختلفة. فقد أيدت «بلاك روك» 4% فقط من مقترحات البيئة والخدمات الاجتماعية في موسم التوكيل لعام 2024، وصوتت «فانغارد» ضدها جميعاً. ولم يتم تمرير سوى 13 قراراً، انخفاضاً من 64 قراراً في عام 2022.

ويشعر الناشطون اليساريون بالقلق إزاء هذا التحول. ويشكو البعض من أن أكبر شركات الاستثمار الأمريكية كانت تتبنى ممارسات «الغسل الأخضر»، ولم تهتم قط بتغير المناخ وعدم المساواة. ويزعم آخرون أن مديري الأموال أصبحوا جبناء في مواجهة الهجمات التي يقودها الجمهوريون على «الرأسمالية المستيقظة»، ومقاطعة الولايات الحمراء للشركات المالية التي تستخدم عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في الاستثمار.

لكن هناك إجابة أقل حدة وقسوة، فقد حققت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة بالفعل معظم الانتصارات السهلة، والآن يواجه الناشطون مهمة أصعب كثيراً. فعندما بدأت هذه القضية بالتحرك، لم يرَ العديد من المستثمرين تعارضاً بين فعل الخير والقيام بعمل جيد. وارتفعت أسهم شركات الطاقة النظيفة بسرعة. وكان المستثمرون والناشطون المهتمون بالربح يريدون من الشركات أن تقيس وتدير مخاطر المناخ بشكل صحيح؛ كما يمكن للمحاسبين والمدافعين عن البيئة أن يشجعوا الجهود التي تبذلها الشركات لخفض النفايات البلاستيكية أو الحد من احتياجات الطاقة. وعلى الجانب الاجتماعي، لم يعالج تحسين التوظيف والاحتفاظ بتنوع العمالة المشاكل المجتمعية التي كشفت عنها احتجاجات عام 2020 ضد وحشية الشرطة فحسب، بل أدى أيضاً إلى خفض معدل دوران العمالة وتعزيز معنويات الموظفين. والآن بدأ التباعد بين دافع الربح والمثالية التقدمية. فقد ثبت أن عمليات إزالة الكربون السريعة معقدة ومكلفة وغير شعبية في بعض الأماكن.

وقد أدت مخاوف أمن الطاقة إلى ارتفاع أسهم شركات الوقود الأحفوري، وأوضحت عمليات المقاطعة من جانب المستهلكين أن المواقف الاجتماعية القوية يمكن أن يكون لها تكاليف مالية كبيرة. وقد عانت الصناديق الأمريكية التي تلتزم صراحةً بالبيئة والمجتمع والحوكمة من سبعة أرباع متتالية من خروج التدفقات المالية، وبلغ إجمالي الأصول 336 مليار دولار، وهو أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، وفقاً لـ لبيانات «مورنينغ ستار داريكت». ويضع ذلك شركات إدارة الأموال مثل فانغارد وبلاك روك في مأزق.

فالغالبية العظمى من الأسهم التي يسيطرون عليها موجودة في صناديق المؤشرات التي لا تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة، ويتطلب القانون الأمريكي من مديري الصناديق التصرف وفقاً للمصلحة المالية لعملائهم. وهذا يعني أن مديري الصناديق قد يواجهون دعاوى قضائية إذا انحرفوا كثيراً عن إعطاء الأولوية للأرباح في خدمة الصالح العام.

ومع ذلك، يعتقد نشطاء الاستدامة أن فرصة منع تغير المناخ الذي لا يمكن إصلاحه تتلاشى تدريجياً وهم ليسوا في مزاج يسمح لهم بالتراجع. وقد استمروا في استخدام مقترحات الوكالة للضغط من أجل المزيد من العمل بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك تغييرات استراتيجية العمل وتحديد أهداف الانبعاثات الرسمية. كما سعوا إلى إحراج مديري الأموال بسبب مواصلتهم الاستثمار في الوقود الأحفوري.

وللأسف، لم تحقق حملة الضغط النتيجة المرجوة، حيث انخفض دعم المساهمين الإجمالي لمقترحات البيئة والمجتمع من النصف في عام 2021 إلى 16 %. كما قلص العديد من أكبر مديري الصناديق في الولايات المتحدة أو ألغوا التزاماتهم تجاه المجموعات التي تضغط على الشركات لخفض انبعاثات الكربون.

ويسعى مديرو الأموال إلى إيجاد مخرج من المأزق. وتخطط شركة بلاك روك لتقسيم أصواتها بالوكالة. وستلزم الصناديق التي تركز على المناخ الشركات بمعايير أعلى في ما يتصل بانبعاثات الكربون، في حين ستنظر الصناديق الأخرى إلى القضية باعتبارها جزءاً من الأداء المالي. كما تقوم بلاك روك وفانغارد بتجربة السماح لعملاء صناديق المؤشرات بالتصويت على أسهمهم من خلال اختيار فلسفة التصويت. ويشمل ذلك الخيارات المؤيدة للعمالة، ومعارضة القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقيم الدينية.

وستؤدي مثل هذه الأصوات المنقسمة إلى تعقيد حملات البيئة والحملات الاجتماعية والحوكمة. ولكن المبدأ ينبغي أن يلقى صدى واسعاً. والآن بعد أن أصبح ضغط المستثمرين يؤثر كثيراً في سلوك الشركات، فإن المالكين الفعليين، وليس مديري الصناديق الذين يستعينون بهم، هم الذين ينبغي أن يكون لهم رأي.

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