تقلبات السوق تضغط على العملات المشفرة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، تحت ضغط استمرار تقلبات السوق، والتي أصبحت أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية، وحركة أسواق رأس المال.

وهبطت عملة «بيتكوين» بنسبة 2.08 % إلى 56712.68 دولاراً، كما تراجعت «إيثريوم» 2.50 % إلى 2387.27 دولاراً، وكذلك «ريبل» بنسبة 1.11 % إلى 55.10 سنتاً. وارتدت «بيتكوين» قليلاً خلال التعاملات لتتداول أعلى 58 ألف دولار، بعد هبوطها في اليوم السابق، مقتربة من مستوى 55.5 ألف دولار.

وأوضح جيمس ديفيس الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة «كريبتو فالي»، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن تحركات «بيتكوين» تكون محدودة في بعض الأحيان خلال أيام التداول الهامة بالسوق الأمريكية.

لكنّ المتداولين يستجيبون بنشاط أعلى للأحداث الكلية، التي تقع خلال ساعات تداول أسواق الأسهم في آسيا، إذ يعادل حجم التداول على العملات المشفرة في أمريكا، قرابة 30 % من الإجمالي العالمي، مقارنة بنحو 50 % بالنسبة لآسيا.

وأضاف أن تداول العملات المشفرة في أمريكا يكون غالباً من قبل المستثمرين، وخاصة تداول المشتقات، أما في آسيا، يرجع الجزء الأكبر من عمليات التداول إلى نشاط الأفراد، لذا، تتأثر البيتكوين بدرجة أكبر بالتحركات المالية العالمية خلال أوقات التداول في آسيا.

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