الصين تدعو أمريكا لإلغاء رسوم جمركية

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أكدت وزارة التجارة الصينية أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تصحح أخطاءها، وأن تلغي على الفور جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية. وأدلت المتحدثة خه يونغ تشيان بهذه التصريحات رداً على استفسار إعلامي بشأن تأجيل الولايات المتحدة مؤخراً ولمرة أخرى الإعلان

عن قرارات متعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وأضافت المتحدثة أن منظمة التجارة العالمية قد حكمت بالفعل بأن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 301 تنتهك قواعد المنظمة، مشيرة إلى أن الخطوة الأمريكية لزيادة الرسوم الإضافية على الصين ستزيد فقط من تفاقم الخطأ.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد استطلع الرأي العام الأمريكي في وقت سابق بشأن نتائج مراجعة الرسوم الجمركية بموجب المادة 301. وكانت غالبية الآراء إما تعارض فرض رسوم إضافية أو تطالب بتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية. وقالت المتحدثة إن هذا يُظهر أن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 301 لا تلقى رواجاً بين الجمهور الأمريكي.

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