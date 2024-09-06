المستثمرون يرفعون شعار «الفرص» في أسهم التكنولوجيا

المصدر: متابعة - محمود حسن

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رفع المستثمرون شعار استغلال «الفرص» المتاحة في أسهم التكنولوجيا التي تراجعت خلال الجلسات الماضية، بعدما تلاعبت مخاوف الركود بمؤشرات وول ستريت، أمس.

وارتفعت أسهم أنفيديا بنسبة 3 %. وزادت أسهم ميتا وألفابيت بنحو 1 % لكل منها. وارتفعت أمازون بنسبة 3 %، بينما ارتفعت إنتل بنسبة 2 %.

وفقد المؤشر داو جونز أكثر من 350 نقطة أو 0.84 %، وتراجع ستاندر آند بورز 500 نحو 0.50 %، فيما خسر المؤشر ناسداك 0.17 %.

وارتفع سهم تسلا بنسبة 4 % بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لإطلاق برنامجها الكامل للقيادة الذاتية في أوروبا والصين في أوائل العام المقبل.

وانخفض سهم فرونتر كوميونيكيشنز بنسبة 8 % بعد أن قالت فيريزون إنها ستشتري الشركة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار تقدر قيمتها بأقل من إغلاق الأربعاء. وأضافت فيريزون 0.3 %.

إشارات متضاربة

وأرسلت بيانات سوق العمل الجديدة إشارات متضاربة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي مع استمرار التساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا في خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الرواتب الخاصة أضعف نمو منذ عام 2021، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل. ومع ذلك، انخفضت المطالبات الأسبوعية بإعانات البطالة عن الأسبوع السابق.

وظائف

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، ما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، أمس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.ط وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل، الأكثر شمولاً، والمرتقب على نطاق واسع الجمعة.

إعانة البطالة

من جهة أخرى، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فيما لا تزال حالات التسريح من العمل منخفضة نسبياً، على الرغم من المؤشرات الأخرى على تباطؤ سوق العمل بالولايات المتحدة.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانات البطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 227000 طلب، الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس. هذا العدد أقل من 230000 طلب جديد، كان المحللون يتوقعونها. انخفض متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يوازن بعض التقلبات من أسبوع إلى آخر، بمقدار 1750 إلى 230000 طلب.

تظل طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تعتبر بمثابة مؤشر على التسريح من العمل، منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية. انخفض العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة بمقدار 22000، إلى 1.84 مليون، في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

أوروبا

تباين أداء الأسهم الأوروبية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % خلال التداولات، كما ارتفع فوتسي البريطاني 0.06 %، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.09 %. وخسر قطاع التعدين 0.8% بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثاً على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين. إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 %.

وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 % عن الشهر السابق على أساس معدل موسمياً مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضاً 1.5 %. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.26 بالمئة.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 % إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 % بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات متقلبة، متأثراً بقوة الين وخسائر أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض واحد بالمئة إلى 36657.09 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس وثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 % إلى 2620.76 نقطة.

ولامس الين أعلى مستوى له في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع 1.8 % منذ يوم الاثنين.

وتتأثر أسهم شركات التصدير سلباً بقوة العملة المحلية بسبب تراجع قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية عند تحويلها إلى الين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائرها مقتفية أثر شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأربعاء.

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