أوبك+: 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لشهرين

المصدر: رويترز

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أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان، اليوم الخميس، أن ثمانية دول في تحالف أوبك+ وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر.

والدول الثمانية هي الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر وروسيا وكازاخستان .

وقالت أوبك في بيان، الخميس، أن التحالف قرر تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا ولمدة شهرين، حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.

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