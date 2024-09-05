صدمة لـ «وول ستريت».. الاقتصاد الأمريكي يضيف 99 ألف وظيفة فقط في أغسطس

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، ما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل، الأكثر شمولاً، والمرتقب على نطاق واسع الجمعة.

إعانة البطالة

من جهة أخرى، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فيما لا تزال حالات التسريح من العمل منخفضة نسبياً، على الرغم من المؤشرات الأخرى على تباطؤ سوق العمل بالولايات المتحدة.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانات البطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 227000 طلب، الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.

هذا العدد أقل من 230000 طلب جديد، كان المحللون يتوقعونها.

انخفض متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يوازن بعض التقلبات من أسبوع إلى آخر، بمقدار 1750 إلى 230000 طلب.

تظل طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تعتبر بمثابة مؤشر على التسريح من العمل، منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية.

انخفض العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة بمقدار 22000، إلى 1.84 مليون، في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز