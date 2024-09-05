لندن نحو «نزوحاً جماعياً» لأصحاب العقارات بسبب «زيادة الضريبة»

المصدر: لندن - وكالات

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يبيع أصحاب العقارات في لندن عقاراتهم المخصصة للإيجار بمعدلات قياسية في ظل الزيادات الضريبية المتوقعة من حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، والتي تضيف المزيد من الضغوط على قطاع الاستثمار المربح في السابق.

أظهرت بيانات نشرتها بوابة العقارات Rightmove أن ما يقرب من ثلث (29%) المنازل المعروضة للبيع حالياً في العاصمة كانت مستأجرة سابقاً.

وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً أوسع في مبيعات العقارات الإيجارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث كانت 18% من جميع القوائم الوطنية مستأجرة سابقاً، وفقاً لـ Rightmove.

وقالت شركة «رايت موف» إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأرقام تشير إلى «نزوح جماعي» من جانب أصحاب العقارات، بل تشير إلى تراجع تدريجي في جاذبية قطاع الشراء للإيجار. وقالت شركة «رايت موف» إن متوسط ​​السنوات الخمس السابقة لقوائم الإيجار السابقة المعروضة للبيع بلغ 14%، في حين بلغت نسبة العقارات المؤجرة سابقاً في السوق في عام 2010 نحو 8%.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن تصبح الزيادات الضريبية في بيان الخريف القادم لوزيرة المالية راشيل ريف في 30 أكتوبر - بما في ذلك الزيادة المحتملة في ضريبة مكاسب رأس المال (CGT) - «محركاً محتملاً» لزيادة المبيعات.

حذر رئيس الوزراء كير ستارمر بالفعل من أن ميزانية أكتوبر ستكون «مؤلمة» بعد أن قالت الحكومة إنها اكتشفت ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، عندما تولت منصبها في يوليو.

رفضت ريفز أن يتم الضغط عليها بشأن محتويات خطة الإنفاق الخاصة بها، وقالت لشبكة سي إن بي سي في يوليو إن مثل هذه الأمور «تتناسب مع الميزانية».

وقد تصاعدت التكهنات حول زيادات الضرائب، بما في ذلك معادلة ضريبة مكاسب رأس المال، والتي من شأنها أن تجعلها متماشية مع المعدلات المتدرجة التي يتم بها فرض ضريبة الدخل. في الوقت الحالي، يتعين على ملاك العقارات المؤجرة دفع معدل ثابت - 18% لدافعي الضرائب الأساسيين و28% لدافعي الضرائب الأعلى - على بيع ممتلكاتهم.

وقال مارك فون جروندهير، مدير وكالة العقارات في لندن بنهام وريفز، إن المعادلة المحتملة لضريبة مكاسب رأس المال كانت «بالطبع» مصدر قلق للعديد من ملاك العقارات، وأضاف، «إذا كانت حكومة حزب العمال ستمضي قدماً في ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الضريبة التي يدفعها مالك العقار العادي عندما يحين الوقت للخروج من القطاع».

تعرضت سوق الشراء للإيجار في المملكة المتحدة - والتي كانت ذات يوم مجالاً رئيسياً لخلق الثروة - لضغوط على مدى السنوات الأخيرة، نظراً لإلغاء العديد من الحوافز، بما في ذلك الإعفاء الضريبي لمستثمري العقارات. كما أدت أزمة تكلفة المعيشة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل القدرة على تحمل التكاليف لأصحاب العقارات، مع انكماش عدد الموافقات الجديدة على الرهن العقاري للشراء للإيجار في عام 2023 لأول مرة منذ تقديمها قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتشير التقديرات إلى أن مخزون العقارات الاستثمارية والمنازل الثانية انخفض الآن بنسبة 8.7% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وفقاً لسافيلز.

يأتي ذلك في ظل تباطؤ أوسع نطاقاً في سوق العقارات الذي يشهد الآن بعض الراحة. أدى تخفيف تكاليف الاقتراض في أعقاب خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في أغسطس إلى ازدهار نشاط مشتري المنازل.

وفقاً لـ Rightmove، ارتفع العدد الإجمالي للعقارات الجديدة في السوق حالياً بنسبة 14% مقارنة بعام 2023.

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