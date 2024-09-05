«كوالكوم» تطور نظارات «الواقع المختلط» تشبه «الشمسية»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لـ«كوالكوم»، إن شركته تعمل بالتعاون من «جوجل» و«سامسونج» على تطوير نظارات للواقع المختلط، في نهج مختلف عما تتبعه «أبل» التي طرحت مؤخراً نظارة للواقع الافتراضي.

وأوضح آمون في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن النظارات التي يجري تطويرها سوف تكون بمثابة منتجٍ جديد تماماً، وسوف تقدم تجربة جديدة للمستخدم.

وأبرمت «كوالكوم» العام الماضي شراكة مع «جوجل» الأمريكية و«سامسونج» الكورية لتطوير تقنيات الواقع المختلط، والتي تكون عبارة عن نظارات تعرض مزيجاً من الواقع الافتراضي والمعزز، مثل عرض صور رقمية في المجال الطبيعي لرؤية العين، وكأنها تظهر معلقة في الهواء.

وأوضح آمون، أن ما يتطلع إليه من هذه الشراكة هو أن يمتلك كل من لديه جوال ذكي نظارة واقع مختلط تلائمه، مشيراً إلى نظارات «راي بان» الذكية التي طورتها شركة «ميتا»، وهي نظارات شمس بمظهر تقليدي لكنها تتصل بالجوال الذكي لاسلكياً، وتحتوي على كاميرا مدمجة.

وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى الوصول إلى النقطة التي لن تختلف فيها النظارات عن ارتداء النظارات العادية أو النظارات الشمسية. وبعد ذلك، يمكننا الحصول على مقياس».

وتابع أن نظام تشغيل النظارات المرتقبة سوف يكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وأن تشغيل التقنية سوف يعتمد على الأنظمة السحابية، ومعالج النظارة، والجوال الذكي في إطار متكامل يوفر تجربة جديدة للمستخدم في نهاية المطاف.

وتختلف النظارات الذكية التي تطورها «كوالكوم» عن نظارات الواقع الافتراضي من «أبل»، والتي تغطي جزءاً كبيراً من الرأس عند ارتدائها، ويتم التحكم بها عن طريق حركة اليد.

الشكاوى الشائعة بشأن أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز حتى الآن أنها عبارة عن سماعات كبيرة الحجم، هي أنها غير مريحة وفي بعض الأحيان تكون غير مريحة للارتداء. يمكن لمجموعة من النظارات الذكية حل هذه المشكلة، مما يجلب جهازاً أنيقاً إلى سوق الواقع المختلط.

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