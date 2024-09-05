تباين أداء أسهم أوروبا في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تباين أداء الأسهم الأوروبية الخميس مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 بالمئة خلال التداولات، كما ارتفع فوتسي البريطاني 0.06% ، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.09% .

وخسر قطاع التعدين 0.8 بالمئة بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثا على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين.

إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا 1.5 بالمئة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.26 بالمئة.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.

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