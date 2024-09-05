«انتل» تفقد 20 مليار دولار.. وخسارة فادحة لستيل بسبب «هاريس»

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجع سهم «انتل» بنسبة 3.3% في بورصة نيويورك خلال جلسة الأربعاء مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 20 مليار دولار من قيمتها في يومين.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قال المدير المالي ديفيد زينسنر إنه من غير المرجح أن ترى الشركة أموالاً «حتى نهاية العام من قانون رقائق الكمبيوتر الأمريكي»، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ويخصص القانون مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز أخرى لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تراجع سهم «يو إس ستيل» US Steel بنسبة 17% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 7 سنوات وتفقد الشركة نحو خمس قيمتها السوقية، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار في يوم وحد.

وجاءت هذه الخسائر عقب تقارير أفادت أن البيت الأبيض يستعد لمنع صفقة الاستحواذ من شركة نيبون ستيل Nippon Steel اليابانية والبالغة 14.9 مليار دولار.

كما أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس عن معارضتها لصفقة الاستحواذ، مؤكدة أن الشركة يجب أن تظل تحت سيطرة الولايات المتحدة.

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