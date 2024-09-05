انخفاض نيكاي الياباني مع ارتفاع الين وتراجع أسهم الرقائق

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات متقلبة الخميس متأثراً بقوة الين وخسائر أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية للوقوف على مدى قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض واحد بالمئة إلى 36657.09 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس وثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2620.76 نقطة.

ولامس الين أعلى مستوى له في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع 1.8 بالمئة منذ يوم الاثنين.

وتتأثر أسهم شركات التصدير سلباً بقوة العملة المحلية بسبب تراجع قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية عند تحويلها إلى الين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائرها مقتفية أثر شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأربعاء.

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