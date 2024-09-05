الصين تتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بـ 50 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في حفل افتتاح قمة ضخمة في بكين الخميس تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واعداً أيضاً بالمساعدة في خلق مليون وظيفة في القارة.

وقال شي في خطاب ألقاه في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين أمام القادة الأفارقة إنّه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)"، واعداً أيضاً بالمساعدة في "خلق مليون فرصة عمل على الأقلّ لأفريقيا".

وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة.

وقال إنّ "الصين مستعدّة لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار".

وأشاد شي كذلك بالتطور الذي شهدته العلاقات بين الصين والقارة السمراء.

وقال الرئيس الصيني إنّ "العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها".

ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19.

وتستمر هذه القمة من الأربعاء وحتى الجمعة في العاصمة الصينية ويشارك فيها أكثر من 50 زعيماً أفريقياً، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

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