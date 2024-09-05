ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين

المصدر: نيويورك - وكالات

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قالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري الدولي للولايات المتحدة اتسع بنسبة 7.9 % في يوليو إلى 78.8 مليار دولار من 73 مليار دولار في الشهر السابق، وهي أكبر فجوة شهرية منذ يونيو 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 2.1 % إلى 345.4 مليار دولار في يوليو، وجاء هذا الارتفاع بقيادة السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5 % إلى 266.6 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن حجم العجز لشهر يوليو، كان أقل قليلاً من تقدرات المحللين في مسح أجرته «داو جونز»، والذي رجح بلوغ فجوة التجارة الخارجية للولايات المتحدة 79.1 مليار دولار.

جاء ذلك في الوقت الذي توسع فيه عجز تجارة السلع إلى 103.1 مليارات دولار، بينما انخفض فائض الخدمات إلى 24.3 مليار دولار، وكان أحد الأسباب الرئيسية هو نمو العجز مع الصين إلى 27.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.9 مليارات دولار، أو 22 %.

من جانب آخر، انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 مع تباطؤ سوق العمل.

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