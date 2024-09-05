الذهب يستقر قرب 2500 دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، مع ترقب المستثمرين تقارير اقتصادية يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن هبط أمس لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولاراً. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعاً من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41% لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة 59% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب بنسبة 21%، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.94 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 904.65 دولارات، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولاراً.

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