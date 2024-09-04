العملات المشفرة تهوي.. وبتكوين تتراجع 4%

المصدر: دبي - بلومبرغ

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هوت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى خلال شهر وسط تراجع واسع النطاق للاستثمارات ذات المخاطر العالية في الأسواق العالمية، نتيجة المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية.

وانخفض أكبر الأصول الرقمية بأكثر من 4% خلال تداولات الأربعاء قبل أن تقلص بعضاً من خسائرها لتتداول عند 56635 دولاراً في تمام الساعة 12:45مساءً بتوقيت سنغافورة. كما تكبدت معظم العملات المشفرة الأخرى، بما فيها إيثريوم، خسائر مماثلة.

كما تراجعت عملة إيثريوم 4.25% ودوج كوين 2.5% واكس آر بي بنسبة 2.5% أيضاً.

ويأتي هذا التراجع وسط قلق المستثمرين من مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى أسوأ موجة خسائر للأسهم العالمية منذ الانهيار الذي شهدته الأسواق في 5 أغسطس. وهذا التشاؤم امتد إلى سوق العملات المشفرة، حيث يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي أعمق يلوح في الأفق.

وقال شون ماكنولتي، مدير التداول في شركة «أرابيلوس ماركتس» المتخصصة في توفير السيولة للاستثمارات: «لاحظنا اهتماماً متجدداً بشراء خيارات توفر تحوطاً ضد انخفاض سعر بتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية». وأضاف إن المستثمرين اشتروا أيضاً عقود خيارات تستهدف سعر 35 ألف دولار وتنتهي في 29 نوفمبر.

ربما يأتي هذا التحوط ضد خسارة مرشح الحزب الجمهوري المؤيد للعملات المشفرة، دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، التي لم تعلن بعد موقفها من الأصول الرقمية.

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