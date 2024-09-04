إنفيديا تمحو 279 مليار دولار من قيمتها في أكبر انخفاض لسهم أمريكي تاريخياً

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت أسهم أشباه الموصلات العالمية والأسهم المرتبطة بها الأربعاء، في أعقاب انخفاض حاد في سعر سهم إنفيديا في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها.

في الولايات المتحدة، انخفضت شركة صناعة الرقائق إنفيديا بأكثر من 9٪ في التداول العادي، مما أدى إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات وسط عمليات بيع مكثفة في وول ستريت. أعادت البيانات الاقتصادية المنشورة الثلاثاء الظهور على السطح القلق بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

واصلت أسهم إنفيديا الانزلاق في تداولات ما بعد السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 2٪، بعد أن ذكرت بلومبرج أن الشركة تلقت استدعاءً من وزارة العدل كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار.

تم محو حوالي 279 مليار دولار من قيمة إنفيديا يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد لسهم أمريكي في التاريخ. كان الرقم القياسي السابق مسجلاً لشركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، والتي عانت من انخفاض في القيمة بقيمة 232 مليار دولار في يوم واحد في فبراير 2022.

وتمتد سلسلة قيمة إنفيديا إلى كوريا الجنوبية، وهي شركة تصنيع شرائح الذاكرة SK Hynix وتكتل سامسونج للإلكترونيات.

أغلقت أسهم سامسونج منخفضة بنسبة 3.45٪، بينما انخفضت SK Hynix، التي توفر شرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي لشركة إنفيديا، بنسبة 8٪.

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