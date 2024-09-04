«موجة بيع» تضرب أسواق الأسهم العالمية

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع، الأربعاء، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطر بعدما هزت المخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأسواق الدولية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية.

وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.

أوروبا

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة خلال التداولات، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.

ونزل داكس الألماني 0.71% وفوتسي البريطاني 0.73% وكاك الفرنسي 0.72%.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة، الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة.

الأسهم الخليجية ومصر

وخيم اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشر السعودية 0.8%، والكويت 0.8%، وقطر 0.4%، والبحرين 0.01%، ومسقط 0.3% ومصر بنسبة 0.3%.

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