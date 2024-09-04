نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى في شهر ويتراجع بأكثر من 4%

المصدر: طوكيو - رويترز

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة، الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة.

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية «التراجع كان رد فعل على التعافي الحاد من الخسائر الكبيرة في منتصف أغسطس».

وأضاف «لقد أصبحت السوق حذرة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وستظل حذرة حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة».

وانخفض المؤشر نيكاي بأكثر من 12 بالمئة إلى 31458.42 في الخامس من أغسطس في أكبر تراجع له منذ ما يسمى بالاثنين الأسود وسط مخاوف من ركود أمريكي وارتفاع الين بحدة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء بعد أن هبطت إنفيديا 10 بالمئة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت الأسواق أيضا بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي التي أظهرت استمرار ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي اليابان اقتفت شركات الرقائق العملاقة أثر إنفيديا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 8.55 بالمئة وأدفانتست 7.74 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي، انخفض 214 سهما بينما ارتفع 11 سهما.

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