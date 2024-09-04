روسيا تعيّن مسؤولة تخضع لعقوبات أمريكية مندوبتها في صندوق النقد الدولي

المصدر: أ ف ب

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أكّدت روسيا الثلاثاء أنّها عيّنت كسينيا إيودايفا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، مندوبتها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقرّه في واشنطن.

وقال الممثل الحالي لروسيا في الصندوق أليكسي موجين لوكالة فرانس برس "أؤكد أنّ كسينيا (إيودايفا) ستكون المديرة التنفيذية لروسيا في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من نوفمبر".

وموجين هو عميد المدراء التنفيذيين في مجلس إدارة الصندوق إذ إنّه يشغل هذا المنصب منذ 1996.

وأكّد بذلك المسؤول الروسي معلومة كانت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان أول من أوردتاها.

وتشغل إيودايفا حاليا منصب مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وانضمّت ايودايفا إلى المصرف المركزي الروسي في 2013، شأنها في ذلك شأن نابيولينا، وقد شغلت في بادئ الأمر منصب النائبة الأولى للرئيس، قبل أن تصبح مستشارة لنابيولينا في أغسطس 2023.

وفي 20 أبريل 2022، بعد شهرين من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على روسيا وقد ورد يومها اسم ايودايفا ضمن قائمة المشمولين بتلك العقوبات.

وأدرجت واشنطن اسم ايودايفا على قائمة العقوبات بسبب مهامها في البنك المركزي الروسي وكذلك أيضا في بنك أوتكريتي التجاري، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتنصّ العقوبات الأمريكية من حيث المبدأ على منع المشمولين بها من دخول الأراضي الأمريكية، علما بأن مقر صندوق النقد الدولي يقع في العاصمة الاتحادية واشنطن.

وإذا كانت لدى الأشخاص المشمولين بالعقوبات أيّ أصول في الولايات المتحدة فيتمّ تجميدها، سواء أكانوا يملكونها بشكل مباشر أم غير مباشر، كما يمنع أي مواطن أميركي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم.

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