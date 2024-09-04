أسواق أوروبا مستقرة.. ونيكاي يتراجع بعد ارتفاع الين

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية أمس بعد أن محت خسائر شركات التعدين المكاسب التي حققتها الشركات الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات، فيما ارتفع المؤشر الألماني 0.20% بعد صعود غير مسبوق نهاية الجلسة الماضية. وارتفع كاك الفرنسي 0.20% وفوتسي البريطاني 0.01%.

وتقدم المؤشر الفرعي للقطاع الصناعي بفضل صعود سهم رولز رويس 4.2% بعد أن قالت كاثي باسيفيك إن 3 طائرات من أصل 48 طائرة تعمل بمحركات رولز رويس خضعت بالفعل لإصلاحات ناجحة بعد فحصها.

وهبط مؤشر نيكاي الياباني، أمس، مع تراجع ثقة المستثمرين نتيجة لارتفاع الين، لكن أسهم قطاع البنوك صعدت بفضل زيادة العائد على السندات المحلية والأجنبية.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.04% عند 38686.31 نقطة بعد أن فقد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بسبب ارتفاع الين بنحو 0.5% مقابل الدولار، ليصعد من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله خلال جلسة التداول.وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.64%.

وتسود حالة من الحذر قبل صدور سلسلة من البيانات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأهمها بيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة.وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية «الموضوع الرئيسي في السوق لا يزال يتمثل في توقعات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة».

وأضاف «بناءً على نتيجة تقرير الوظائف، فهناك احتمال أن يتأرجح السوق بشكل حاد».وحققت البنوك وشركات التأمين الأداء الأفضل بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك 3 %، وصعد المؤشر الفرعي لشركات التأمين 2.5%.

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