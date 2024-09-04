عائد سهم «العالمية القابضة» يتفوق على إنفيديا ومايكروسوفت وأبل

المصدر: (دبي - البيان)

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تفوق سهم «العالمية القابضة» في العائد الاستثماري لحاملي الأسهم، على شركات أمريكية كبرى مثل «إنفيديا وبيركشاير هاثاواي ومايكروسوفت وأبل»، فقد ارتفع سهم «العالمية القابضة» بأكثر من 43000 % منذ بداية عام 2019، ما حولها إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم. ويبلغ سهم العالمية القابضة بنهاية تداولات، أمس، في سوق أبوظبي، 409 دراهم، محققاً ارتفاع بأكثر من 43000 % خلال 5 سنوات.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2470 % خلال آخر 5 سنوات، مستفيدة من تحديث مراكز البيانات للتعامل مع برامج الذكاء الاصطناعي، لتصبح هذا العام ثالث أكثر شركة قيمة في العالم كما زاد سهم شركة «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 270 %، وسهم «أبل» بنسبة 173 %، وأسهم «مايكروسوفت» بنسبة 277 %.

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