الذهب دون مستوى 2500 دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في الولايات المتحدة والتي قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن حجم خفض الفائدة. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2498.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجلسة الماضية بسبب قوة الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2530.70 دولاراً للأوقية. ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 31% خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر، بينما يتوقعون بنسبة 69% خفضاً 25 نقطة أساس.

وتحول تركيز المتعاملين إلى تقرير الوظائف الأمريكية الذي يصدر يوم الجمعة، وتترقب الأسواق أيضاً تقرير وظائف القطاع الخاص بحثاً عن إشارات حول مسار البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. ويزيد الإقبال على الذهب، المعروف كوسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع انخفاض أسعار الفائدة. وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن الذهب هو السلعة التي يثق بقوة في ارتفاعها خلال الأمد القريب.

وأضاف «يظل الذهب خيارنا المفضل للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع دعم إضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة للبنك المركزي الأمريكي وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة».

وربح المعدن الأصفر 21% حتى الآن هذا العام، وبلغ مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 2531.60 دولاراً للأوقية في 20 أغسطس. وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 28.30 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1.5% إلى 916.50 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 962.10 دولاراً للأوقية.

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