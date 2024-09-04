نصف مقاعد أثرياء العالم تتغير.. وماسك يتمسك بالصدارة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ إيلون ماسك على صدارة تصنيف مجلة «فوربس» لأثرياء العالم في سبتمبر، رغم إعادة تقلبات سوق أسهم التكنولوجيا ترتيب أكثر من نصف مراكز أغنى 10 أشخاص على مستوى العالم للشهر الثاني على التوالي.

وجاء ماسك في المركز الأول كأغنى شخص على مستوى العالم اعتباراً من الأول من سبتمبر، بثروة بلغت 243.7 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 3 مليارات دولار، بفضل ارتفاع تقييم «سبيس إكس» في الآونة الأخيرة.

وكان مارك زوكربيرج أكبر الرابحين في تصنيف سبتمبر، إذ ارتفعت ثروته بنحو 14 مليار دولار إلى قرابة 180.5 مليار دولار بفضل صعود سهم «ميتا بلاتفورمز» 9% على مدار شهر أغسطس، ليتقدم مركزاً واحداً إلى المرتبة الرابعة كأغنى شخص على مستوى العالم متفوقاً على لاري إليسون رئيس مجلس إدارة «أوراكل».

وتقدم بيل جيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت» ورئيسها التنفيذي السابق إلى المركز السابع بدلاً من التاسع، متفوقاً على لاري بيج وسيرجي برين مؤسسي شركة «جوجل»، ويرجع ذلك إلى انخفاض سهم «ألفابت» مالكة «جوجل» في الآونة الأخيرة.

لكن وارين بافت الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي» والملقب بـ«حكيم أوماها» تفوق على كل من جيتس وبيج، وتقدم إلى المركز السادس بدلاً من السابع، في حين كان أبرز الخاسرين هذا الشهر هو جيف بيزوس رئيس مجلس إدارة «أمازون» مع تراجع ثروته 7.8 مليارات دولار إلى 197 مليار دولار.

ورغم ذلك، حافظ بيزوس على لقب ثاني أغنى شخص على مستوى العالم، وفي المجمل، زادت ثروة أغنى 10 أشخاص بنحو 31 مليار دولار على أساس شهري إلى 1.66 تريليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز