وول ستريت تتراجع .. وداو جونز يفقد 400 نقطة

المصدر: نيويورك - (وكالات)

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الثلاثاء، في ظل تداول محدود قبل مجموعة من التقارير الاقتصادية مقرر صدورها خلال الأسبوع قد تؤثر على مدى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة أو 1.3 بالمئة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 80 نقطة أو 1.30 بالمئة فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 128.17 نقطة أو 2.2 بالمئة.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية بعد أن أظهرت قراءتان لإنتاج التصنيع علامات ضعف، مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ النمو داخل الاقتصاد الأمريكي. وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضًا من يوليو إلى أغسطس، في حين جاء مؤشر معهد إدارة التوريد أقل من المستوى الذي توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل داو جونز.

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