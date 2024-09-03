النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

المصدر: نيويورك - رويترز

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انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة، الثلاثاء، بعدما أفادت «بلومبرج نيوز» بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع، الذي أوقف إنتاج ليبيا وصادراتها، مما دفع الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

وجاءت أنباء عودة المزيد من المعروض من الخام إلى السوق في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار بالفعل وسط توقعات بتراجع الطلب، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.08 دولارات، أو أربعة في المئة، إلى 74.44 دولاراً للبرميل خلال التداولات، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 2.55 دولار، أو 3.5 في المئة، إلى 71 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو.بي.إس»: إن عمليات البيع مرتبطة بتقرير «بلومبرج» التي نقلت عن محافظ المصرف المركزي الليبي، الذي كان محور الجدل قوله إن هناك مؤشرات «قوية» على أن الفصائل السياسية المعنية تقترب من التوصل إلى اتفاق.

وقال ستة مهندسين لـ«رويترز» إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من الاثنين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 أغسطس، وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يومياً في 20 يوليو.

وسجلت الصين، الاثنين، أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.

ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدماً على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.

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